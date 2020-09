Adele y Skepta se divierten en centro de Realidad Virtual

Lo cantantes, quienes aun no asumen que son pareja, fueron vistos muy animados en el lugar con su amigo MC Jammer.

Adele y su supuesto pretendiente, Skepta, disfrutaron el martes de una noche llena de diversión en la ciudad, en un centro de realidad virtual en el este de Londres.

Habiendo regresado a la capital desde su casa de US$10 millones en Beverly Hills, se dijo que la cantante de Hello, de 32 años, estaba haciendo una exhibición tan estridente con la estrella de Boy Better Know, que cumplió 38 años el sábado, en el lugar futurista.

La ‘pareja’, a la que se unió MC Jammer, fueron vistos en OTHERWORLD, un ‘concepto innovador de entretenimiento social que utiliza tecnología de realidad virtual multisensorial única’, que se lleva a cabo en un arco ferroviario convertido en una calle secundaria en Haggerston.

Los informantes le dijeron al Daily Mail: “Nos pidieron que nos mudáramos del salón porque llegaba un VIP. No podía creerlo cuando Adele entró con Skepta y Jammer” …

“Después de hacer la realidad virtual, la vi charlando con la gente y poniéndose las botas. Ella parecía realmente realista. Estaban gritando y riendo cuando estaban haciendo la realidad virtual juntos, podía escucharla desde el otro extremo del lugar” …

Adele y el rapero se vincularon por primera vez en octubre del año pasado después de que se supo que el matrimonio de Adele con Simon Konecki había llegado a su fin.