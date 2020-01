Beyoncé y Jay-Z llegaron tarde a los Golden Globes Award y llevan su propia champán

La pareja llegó a la premiación una hora después de su inicio, y llevó dos botellas de champán de una marca específica.

Beyonce y Jay-Z llegaron a los Golden Globe Awards el domingo y entraron extrañamente con sus propias botellas de champán.

La pareja se presentó en The Beverly Hilton en Los Ángeles casi una hora después de iniciada la ceremonia, cuando Kate McKinnon fue presentada en el escenario para entregarle a Ellen DeGeneres el Premio Carol Burnett.

La cantante y el rapero se pararon en el pasillo durante la presentación y tomaron asiento antes de que DeGeneres entrara al escenario.

Los acompañó su antiguo guardaespaldas Julius, que llevaba dos botellas de Armand de Brignac Ace of Spades Brut Gold Champagne, a pesar de que la ceremonia fue patrocinada por Moet y Chandon.

Jay ha tenido una participación de muchos años en Armand de Brignac desde mediados de la década de 2000.

Ha pasado más de una década desde que Beyonce asistió por última vez a los Golden Globe Awards, después de que fue nominada por primera vez en 2006 a la Mejor Actriz en una Película – Musical o Comedia por su papel en Dreamgirls, así como a la Mejor Canción Original.

En la entrega de premios de 2020, Beyonce fue nuevamente nominada al Premio a la Mejor Canción Original por ‘Spirit of The Lion King’ de Disney, pero perdió ante ‘Love Me Again’ de la película biográfica musical de Elton John, Rocketman.