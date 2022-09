Brad Pitt lanza línea de productos para el cuidado de la piel

El actor confesó que para hacer su propia línea se inspiró en una exnovia…

Brad Pitt decidió invertir en la industria de cosméticos para el cuidado de la piel. El actor reveló esta semana a la revista británica Vogue que su nueva línea de cuidado de la piel llamada «Le Domaine» fue inspirada en su ex, Gwyneth Paltrow.

«Me encanta lo que Gwyneth ha hecho con [el sitio web de estilo de vida] Goop», dijo el actor de 58 años a la revista.

«Ella sigue siendo una gran amiga y ha construido este imperio. Siempre ha tenido eso en ella, y ha sido una salida creativa para ella», comentó.

“Probablemente ella fue la primera persona que me hizo lavarme la cara dos veces al día”, dijo Pitt, asegurando que no le interesa escapar del envejecimiento sino ‘cuidar la piel de una manera más saludable’.

Pitt desarrolló su marca en colaboración con la familia Perrin, los comerciantes de vino de Château Beaucastel, con quienes también trabajó en su Château Miraval Côtes de Provence Rosé.

La rutina de belleza del ganador del Oscar ciertamente ha evolucionado ahora con su nueva línea Le Domaine, con productos que van desde los US$ 80.

«[El envejecimiento] es un concepto del que no podemos escapar, y quiero ver que nuestra cultura lo adopte, hable de ello. Algo que discutimos (cuando fundamos Le Domaine) es que este título, ‘antienvejecimiento’, es ridículo . .. Pero lo real es tratar tu piel de forma más saludable”, justifica.

En el video difundido por Vogue, el actor explica el proceso de uso de los productos:

“Es muy sencillo, por la mañana me lavo la cara, me aplico el sérum, luego la crema de día y listo… luego por la noche me lavo la cara, me aplico el sérum y la crema de noche, y ya. Así soy yo. «