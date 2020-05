Brian Austin Green: Megan Fox me dijo que estaba mejor sin mí

En un nuevo podcast, el actor dijo que Megan le dijo que era una mejor persona cuando él no estaba cerca de ella.

Megan Fox se dio cuenta de que era una mejor madre y persona cuando no estaba cerca de su esposo durante un viaje a Corea del Sur.

La actriz llegó a casa después de filmar La batalla de Jangsari el año pasado y le dijo a Brian Austin Green que necesitaba más tiempo sola.

Él habló sobre lo que provocó la ruptura de la pareja durante su último podcast, y reveló que la estrella de Transformers le dijo que estaba más feliz sola.

“Ella dijo: ‘Sabes, me di cuenta, mientras estaba fuera del país trabajando sola, que me sentía más como yo, y que me gustaba más durante esa experiencia, y creo que puede ser algo que valga la pena probar para mí'”, dijo Brian.

“Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella, y no estaba molesta con ella porque ella no pidió sentirse de esa manera. No fue una elección que ella hizo; así se sentía honestamente “.

La semana pasada en su podcast, Brian confirmó que la pareja se había separado, mientras abordaba rumores que sugerían que la actriz estaba teniendo un romance con el rapero y rockero Machine Gun Kelly después de conocerlo en el set de su nueva película Midnight in the Switchgrass. Megan también interpreta a la amante peligrosamente sexy de Kelly en su nuevo video para Bloody Valentine.

“Nunca lo conocí …”, dijo la ex estrella de Beverly Hills, 90210. “Megan y yo hemos hablado de él. Solo son amigos en este momento … No quiero que la gente piense que ella o él son los villanos o que yo fui víctima de alguna manera “.

Green también dejó en claro que no quiere convertirse en enemigo de Fox y declaró: “Ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso”.

Brian y Megan se casaron en junio de 2010 después de salir de vez en cuando durante más de seis años. Los actores son padres de Noah, 7, Bodhi, 6 y Journey, de tres años, mientras que Green también comparte un hijo de 18 años, llamado Kassius, con su ex novia Vanessa Marcil.

Fox y Green se separaron previamente en 2015 y ella solicitó el divorcio, pero se reconciliaron meses después cuando Megan reveló que esperaba su tercer hijo con Brian.