David Beckham dice que la cuarentena tiene su lado positivo

David Beckham dice que el “lado positivo” de la cuarentena actual del Reino Unido es que le ha permitido pasar más tiempo con su familia.

La ex estrella de fútbol de 44 años, se encuentra actualmente en su casa en Cotswolds, en medio de la pandemia de coronavirus y, hablando durante el evento ‘Global Citizen One World: Together at Home’, David reveló que estaba disfrutando la oportunidad de pasar tiempo con su familia.

El ícono deportivo, que tiene a Brooklyn, de 21 años, Romeo, de 17, Cruz, de 15, y Harper, de ocho, con su esposa Victoria, explicó: “Es genial estar con ustedes en este increíble evento. Si hay algo positivo en esta situación es pasar tiempo juntos como familia y por eso estamos agradecidos”.

“Sabemos que hay personas que arriesgan sus vidas para mantenernos a todos a salvo, queremos unirnos a todos ustedes para darles las gracias”.

‘Global Citizen One World: Together at Home’ fue comandada por Lady Gaga en apoyo de los trabajadores de la salud en primera línea durante la crisis actual.

Durante el evento, Victoria también expresó su admiración y apoyo a los trabajadores de la salud de todo el mundo que luchan contra la pandemia.

Ella dijo: “Nuestro agradecimiento a todos los trabajadores de la salud en todo el mundo que están trabajando tan duro dejando a sus familias para ir a trabajar para protegernos a nosotros y a nuestros hijos”.