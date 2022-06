Descanse en paz, Mama Eva. Muere abuelita de Laura Zapata y Thalía

Eva Mange Márquez tenía 104 años y estaba hospitalizada desde hace varias semanas…

Doña Eva Mange Márquez, abuela de Laura Zapata y Thalía, falleció la tarde del viernes 24 de junio a los 104 años, en un nosocomio de México, tras varias semanas hospitalizada.

La señora traía un cuadro severo de anemia y otros problemas relacionados a sua edad.

Laura estaba con Mama Eva al momento de su muerte y compartió con tristeza la noticia en sus redes sociales.

“Un honor haber estado con mi maravillosa abuela en esta transición hacia la luz. Los abuelos nunca deberían irse… ahora estará con nosotros de otra manera. Pero nunca nos dejarán.”, escribió la primera actriz.

Thalía compartió un emotivo mensaje de despedida a Mama Eva:

“Minha amada avó já voou… Eva tenha uma boa viagem de volta à casa do Senhor, eu te amo e celebro sua nova vida”, escreveu Laura em sua conta no Twitter.

“Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible, un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea. Y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste como resolver nuestras emociones cantando y bailando. Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tú hija estará esperándote también! (Me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro corazón.

Te amo abuelita …Te amo mucho, mucho, mucho.”.

Que en paz descanse Mama Eva, mujer guerrera, segunda mamá para nuestra amada Laura Zapata.