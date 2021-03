El ex esposo de Khloe Kardashian lamenta haber sido infiel

El exjugador de baloncesto y exmarido de Khloe Kardashian, Lamar Odom, desearía no haberla engañado nunca.

Hablando sobre el mayor arrepentimiento de su vida durante una entrevista en el programa de radio The Morning Hustle, Lamar Odom habló con todo su corazón sobre su relación con la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

Expresando su arrepentimiento, la ex estrella de Los Angeles Lakers afirmó que, si se le permitiera la oportunidad de retroceder en el tiempo para recrear un año de su vida, iría al 2009.

El año 2009 tiene un significado especial en la vida de Lamar Odom, ya que es el año en que conoció y se casó con Khloe. Sin embargo, ese mismo año cometió el error de serle infiel. Esta es la decisión que él quisiera haber revertido, dijo a los anfitriones.

“Probablemente diría que fue la primera vez que decidí engañar a Khloé”, dijo Lamar. “Rebobinaría eso y recuperaría esas cosas y nunca dejaría que eso suceda”.

Después de la separación de 2013, Khloé Kardashian volvió a solicitar el divorcio un año después de la sobredosis casi fatal de Lamar. Más tarde, el divorcio finalizó en diciembre de 2016. La fundadora de Good American ha avanzado en su vida. Pero Lamar aún expresa su pesar por su matrimonio.

El exjugador aún recuerda su apasionante romance con Khloe Kardashian cuando compartió una publicación en Instagram a principios de marzo de 2021 con un clip de su boda que se mostró en Lamar & Khloé.

Lamar admitió que todavía se emociona al ver imágenes antiguas del pasado con su tiempo juntos. En el pie de foto, agradeció a su ex esposa “por acogerme y amarme sin juzgarme; todos ustedes me dieron una familia y por eso estaré eternamente agradecido”.