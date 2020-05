Fallece repentinamente la directora Lynn Shelton

La cineasta de 54 años murió de un trastorno después de permanecer enferma una semana.

La respetada directora Lynn Shelton murió repentinamente a los 54 años.

Shelton, quien dirigió películas como ‘Humpday and Your Sister’s Sister’ y episodios de programas de televisión como ‘Master of None’, ‘Mad Men’ y ‘Glow’, murió de un trastorno sanguíneo, según informa Variety.com.

Su muerte fue anunciada por su compañero, podcaster, comediante y actor Marc Maron.

Él dijo en un comunicado : “Tengo algunas noticias terribles. Lynn falleció anoche. Se derrumbó ayer después de haber estado enferma durante una semana. Había una condición previa desconocida”.

“No fue COVID-19. Los médicos no pudieron salvarla. Lo intentaron”.

“Es devastador. Estoy desconsolado y en completo shock y realmente no sé cómo avanzar en este momento.

Shelton estuvo casada anteriormente con el actor Kevin Seal, con quien tiene un hijo, Milo.

Ella dirigió cuatro episodios de la serie de Amazon Prime, protagonizada por Reese Witherspoon y Kerry Washington, ‘Little Fires Everywhere’.