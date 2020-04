La escritora de Harry Potter dice que aunque no se realizó ninguna prueba, batalló dos semanas con síntomas de la enfermedad.

El autor de “Harry Potter” J.K. Rowling, dijo el lunes que se había recuperado de un presunto caso de COVID-19 después de dos semanas de enfermedad.

“Durante las últimas 2 semanas he tenido todos los síntomas de C19 (aunque no me han hecho la prueba)”, dijo Rowling en su cuenta de Twitter. También compartió un video de una técnica de respiración que, según ella, la ayudó a controlar sus peores síntomas y que su esposo, quien es médico en el Reino Unido, le recomendó.

“Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarlo mucho a usted y a sus seres queridos”, agregó.

Rowling, de 54 años, cuya serie de libros “Harry Potter” y películas posteriores tienen millones de admiradores en todo el mundo, fue la última celebridad en anunciar que se había recuperado de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, que se ha cobrado la vida de más de 70,000 personas en todo el mundo.

La creciente lista incluye a los actores Tom Hanks e Idris Elba, el cantante pop estadounidense Pink y heredero del trono británico Principe Charles.