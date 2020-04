Lady Gaga encabeza evento para recaudación de fondos llena de estrellas

La cantante y otros famosos se unirán en una transmisión mundial histórica para recaudar fondos para combatir el coronavirus.

Lady Gaga se está asociando con los anfitriones nocturnos de Estados Unidos Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert para una transmisión mundial histórica para recaudar fondos para combatir el coronavirus.

La ganadora del Oscar será anfitriona de One World: Together at Home, organizado en colaboración con funcionarios de Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud el 18 de abril.

El evento de dos horas, que se transmitirá en vivo desde cada una de las casas de las estrellas, celebrará a los trabajadores de salud comunitarios y presentará a los comediantes Fallon, Kimmel y Colbert como anfitriones, con apariciones de Paul McCartney, Elton John, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Idris Elba, Stevie Wonder, Kerry Washington, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Lizzo, J Balvin, Maluma, Priyanka Chopra Jonas y Finneas.

La gran reunión digital, que se transmitirá simultáneamente en las redes NBC, ABC y CBS de Estados Unidos, mientras se transmite en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Amazon Prime Video y otras plataformas, también ofrecerá información educativa sobre la pandemia con entrevistas con expertos en salud.

Las donaciones recibidas durante el evento beneficiarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19.