Jennifer Garner acepta que sus hijos conozcan a Jennifer Lopez

Garner ha dado su permiso a Ben Affleck para que sus hijos conozcan a su nueva novia.

Jennifer Garner cree que es el momento adecuado para que ella y los hijos de Ben Affleck conozcan a su novia Jennifer Lopez.

La actriz dijo que “no se interpondrá en el camino de la familia”, según una fuente.

La fuente continúa: “Fue idea de Ben estar abierto y dejar fluir la relación. A Jen le gusta el control, pensó que era un poco flojo, pero ahora, mirando hacia atrás, Jen dice que fue una gran decisión. No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de J. Lo “.

La fuente agregó que los hijos de Affleck y Garner “conocieron a J. Lo y se conocieron de pasada, y la reunión” salió bien “y fue” casual “.

“Samuel ha pasado la mayor parte del tiempo con J. Lo y cree que ella es genial. Samuel, Emme y Max, se divirtieron mucho en su reciente visita a un parque de diversiones “, dijo la fuente.

“Pase lo que pase al final, Jen piensa que el hecho de que sus hijos conozcan a J. Lo, Emme y Max es algo bueno. La gente viene a tu vida todo el tiempo, incluso si es la vida de tus padres, y no puedes controlarlo todo. Así es la vida ”, concluyó la fuente.