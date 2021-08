Johnny Depp habla sobre el veto de Hollywood

La estrella de Hollywood ha dicho que él está con el público que con quienes lo han hecho famoso y no con los estudios.

Johnny Depp habló con franqueza sobre su boicot de Hollywood después de perder el caso contra un tabloide británico que lo acusó de golpeador de mujeres.

El cantante fue sincero sobre todo durante su entrevista con el Sunday Times.

Comenzó apodando su boicot en línea como el “absurdo de las matemáticas mediáticas”.

Pero también admitió: “Todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, en última instancia, esta arena en particular de mi vida ha sido tan absurda … “

Durante el transcurso de su entrevista, el actor también hizo referencia a los artículos sensacionalistas y explicó que Hollywood nunca fue su “empleador” porque siempre han sido los fanáticos los que ayudan a las corporaciones a hacer fortuna con el dinero y el tiempo que tanto les ha costado ganar.

Admitió: “Siempre han sido mis empleadores. Todos ellos son nuestros empleadores. Compran boletos, mercadería. Hicieron ricos a todos esos estudios, pero lo olvidaron hace mucho tiempo. Ciertamente yo no lo he hecho “.

“Estoy orgulloso de esta gente, por lo que están tratando de decir, que es la verdad. La verdad que están tratando de revelar, ya que no lo hacen en las publicaciones más convencionales. Es un camino largo que a veces se vuelve torpe “.

“A veces es simplemente estúpido. Pero se quedaron en la lucha conmigo y es por ellos por quien lucharé. Siempre, hasta el final. Lo que sea que pueda ser.”