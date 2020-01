Juez amenaza de enviar a Harvey Weinstein a la cárcel por usar su teléfono en la corte

El juez James Burke se percató que el productor estaba enviando mensajes de texto, algo que está prohibido en la corte.

Un juez de Nueva York amenazó a Harvey Weinstein con la cárcel el martes (07 de enero) luego de quebrantar las reglas de la corte para usar su teléfono celular durante su juicio por violación y agresión sexual.

El magnate de la película en desgracia enfrenta cinco cargos penales relacionados con incidentes separados con dos mujeres diferentes en 2006 y 2013, y su juicio comenzó el lunes (06 de enero).

Weinstein regresó a la Corte Suprema de Manhattan el martes para comenzar la selección del jurado, pero rápidamente se vio reprendido por el juez James Burke, cuando fue visto usando su teléfono móvil en la galería de la sala del tribunal, antes de tomar asiento en la mesa de defensa junto a su equipo legal.

“Señor. Weinstein, esto ha sido un problema cada día de audiencia. ¿Es así como quiere terminar en la cárcel por el resto de su vida, por enviar mensajes de texto en violación de las reglas de la corte?”, preguntó el juez Burke a Weinstein”.

El productor, que anteriormente había sido castigado por el juez por el mismo problema, respondió bajando la cabeza en silencio, informa el New York Post.

El enfrentamiento en la corte tuvo lugar poco después de que el abogado de Weinstein, Arthur Aidala, apelara a Burke para que otorgara un retraso en el caso, insistiendo en que era necesario un “período de enfriamiento” para un juicio justo después de la presentación de cuatro nuevos cargos de delitos sexuales contra su cliente en Los Ángeles, el lunes.

Para probar su punto, llevó copias del New York Daily News, New York Post y The New York Times, que incluyeron una extensa cobertura en la primera página del caso de Los Ángeles, y argumentó: “Es la conversación de la ciudad en este momento. No creo que, usando el sentido común, sea posible hoy o esta semana para nosotros, elegir un jurado justo e imparcial “.

Sin embargo, el juez Burke desestimó su solicitud y declaró: “El jurado sabe y sabrá y será instruido y probablemente se le instruirá al respecto”.

A Aidala también se le negó la oportunidad de preguntar a los posibles miembros del jurado si estaban al tanto de los nuevos cargos sobre su cliente en Los Ángeles.

Harvei Weinstein, de 67 años, se declaró inocente de los cargos de Nueva York.