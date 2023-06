Kendall Jenner asegura que no es ‘una Kardashian’

La hermana de Kim, Khloe, Robert y Kourtney no se siente una de ellos…

Kendall Jenner habló sobre su famosa familia en una nueva entrevista con la revista «WSJ», del diario The Wall Street Journal. La modelo y empresaria de 27 años dijo que a pesar de su estrecho vínculo con sus hermanas, no se siente como una Kardashian.

Hija del segundo matrimonio de Kris Jenner con su padre Caitlyn Jenner [antes Bruce Jenner], Kendall confiesa que se siente más como ‘la niña de papá’ que una de las Kardashians.

«Obviamente entiendo que caigo bajo el paraguas de las hermanas Kardashian… lo cual es raro para mí… porque soy como mi padre en muchos aspectos. Soy una Jenner, en mi opinión», señala.

La madre de Kendall confirmó los sentimientos de su hija: “Desde que era una niña, parecía muy definida sobre quién es y cómo quiere hacer esto”, justifica.

Kendall ha admitido que ser el centro de atención no es para ella, pero se ha acostumbrado a ello.

“Yo nací en esta vida, pero esta vida no la elegí. No se me da bien. Lo hago y aprendí a hacerlo”, afirma.