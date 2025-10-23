Kim Kardashian revela hallazgo de un aneurisma y culpa a Kanye West

En el estreno de la séptima temporada de The Kardashians en Hulu, Kim Kardashian compartió una noticia impactante: durante una resonancia magnética de rutina, los médicos descubrieron un pequeño aneurisma cerebral, una anomalía en un vaso sanguíneo que, según la Clínica Mayo, puede ser desencadenada por el estrés.

La estrella de 45 años, visiblemente afectada, llamó a su hermana Kourtney para contarle la noticia, quien reaccionó con un conmovedor “¡Guau!”.

Kim, madre de North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psalm (6), frutos de su matrimonio con Kanye West (2014-2022), atribuyó el diagnóstico al estrés acumulado por su complicado divorcio del rapero. “¿Por qué demonios me pasa esto?”, se preguntó en el episodio, señalando las tensiones de su relación con el cantante como un factor clave.

El controversial divorcio ha estado marcado por las declaraciones públicas de West, quien en marzo de 2025 acusó a la “mafia Kardashian” de limitar su rol como padre, comparando el acceso a sus hijos con “visitas en la cárcel”.

En redes sociales, el cantante expresó su frustración: “No quiero solo ‘ver’ a mis hijos, necesito criarlos, decidir sobre sus escuelas y amigos”. Estas disputas han generado un ambiente de alta tensión, que Kim vincula directamente con su salud.

En el episodio, Kim también confesó haber sentido “síndrome de Estocolmo” durante su relación con Kanye, admitiendo que siempre intentó protegerlo a pesar del costo emocional.

“Tenemos cuatro hijos juntos, no es tan fácil como decir ‘aléjate’”, afirmó, respondiendo a las críticas de quienes le pedían cortar lazos con el rapero.

La revelación de Kim ha generado revuelo entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo en redes sociales, mientras la empresaria enfrenta este nuevo desafío con la fortaleza que la caracteriza.