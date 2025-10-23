Gaby Spanic confiesa que provocó su expulsión de reality brasileño

La actriz Gaby Spanic, de 51 años, rompió el silencio tras su expulsión del reality show «A Fazenda 17», de Brasil, por agredir a su aliada, Tamires Assis, en una dinámica.

Entre lágrimas en el programa «Hoje em Dia», Spanic reveló que el golpe fue ‘intencional y la única forma de salir’ del programa.

«Fue proposital, era la única manera de salir. Por mi salud mental, yo no aguantaba más violencia», confesó la estrella de «La Usurpadora».

Gabriela alegó que la «energía pesada» del encierro la estaba afectando, sintiéndose víctima de ‘bullying’ por su portugués y que incluso se ‘escapó de sufrir un infarto’.

La actriz justificó la agresión como una forma de «protestar» contra el «juego sucio» de sus rivales y para proteger su bienestar emocional.