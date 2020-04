Luisana Lopilato niega ser maltratada por Michael Bublé

La modelo argentina salió en defensa de su marido, y aseguró que lo aparecido en un video fue actuado y de broma.

Un video de Michael Bublé con su esposa Luisana Lopilato causó controversia, y hasta se ha dicho que el canadiense maltrata a su mujer.

Como muchos otros famosos, Bublé publica en sus redes videos que realiza en esta etapa de aislamiento por la pandemia del Covid-19, y en especial uno de ellos ha sido muy polémico, pues tiene una actitud poco amable, incluso ruda con su esposa.

Rápidamente Luisana salió en defensa de su marido, y aseguró que todo fue actuado y de broma: “Nosotros salimos todos los días con mi marido a hacer transmisiones para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que ver y escuchar lo que a veces personas malintencionadas salen ha hablar cualquier cosa sin conocer nada de nuestra familia”.

La actriz y modelo argentina agregó: “Quiero que sepan que no tengo dudas en quién es mi esposo, y lo volvería a elegir una y mil veces más. No es justo, esta persona está haciendo daño aprovechándose de esta pandemia para tener fama y seguidores diciendo mentiras que no voy a permitir por respeto a mi familia”.