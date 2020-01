Mark Ruffalo se sometió a “alimentación forzada” para acoplarse a un nuevo personaje

El actor subió 13.6 kgs para interpretar a uno de sus personajes en la miniserie ‘I Know This Much Is True’.

Mark Ruffalo soportó un período de cinco semanas de “alimentación forzada” para subir 30 libras (13.6 kgs) para su nueva serie dramática de televisión ‘I Know This Much Is True’.

Ruffalo cumplió el doble deber de interpretar a los gemelos Dominic y Thomas Birdsey en el proyecto, basado en el libro del mismo nombre de Wally Lamb, pero tuvo que filmar los papeles completamente por separado, ya que un hermano es significativamente más pesado que el otro.

Ruffalo filmó sus escenas como Dominic primero, antes de subir de peso para completar su figura como Thomas, cuyo medicamento para la esquizofrenia paranoica lo hace engordar, pero no fue una tarea que el actor disfrutara.

“Cuando te obligas a alimentarte, parte del romance de la comida se va”, explicó el actor durante un panel de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

“Esas cinco semanas fueron un poco solitarias. Había estado lejos de mi familia y Thomas escucha voces, y estaba imaginando esa vida, y hubo un par de semanas en las que me quedé solo, entrando en el corazón de esta enfermedad mental y estudiándola “.

Ruffalo se puso a investigar sobre la enfermedad mental, ya que no quería tergiversar la lucha contra la enfermedad en la pantalla.

“Hay un elemento de enfermedad mental en este proyecto y quieres ser lo más honesto posible con eso, y significa mucho para mí ser honesto con eso, lo que significa ir a ese mundo y conocerlo y sentirme cómodo con eso”.

La serie también está protagonizada por Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Juliette Lewis y Kathryn Hahn, y fue escrita y dirigida por Derek Cianfrance.