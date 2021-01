Pedro Sola pasea despreocupado con su pareja

El conductor de Ventaneando fue visto muy feliz con su pareja recorriendo una plaza comercial de la Ciudad de México.

Pedro Sola fue captado por la revista Tvnotas paseando por una plaza comercial con quien es su pareja, una persona de quien el conductor ha guardado en secreto su identidad, pero ha revelado cómo lo conoció y que es 30 años menor que él.

Captan a Pedrito Sola con su pareja sentimental: pic.twitter.com/eXDfFJPjwK — Mister137 (@ElMister137) December 3, 2019

El conductor de Ventaneando se le vio muy feliz con su pareja recorriendo una plaza comercial de la Ciudad de México. No se sabe el nombre de su compañero, pero el mismo Sola ha revelado en varias entrevistas que lo conoció por internet.

“Estoy muy enamorado, lo conocí a través de internet…yo tenía 54 años y él 24, me dio su teléfono, vivía en Villahermosa, le marqué y empezamos a hablar por teléfono, vino a México, nos conocimos en 2001, en 2002 me dijo que se venía a vivir a la ciudad por cuestiones de su trabajo y le dije: ‘Vente a vivir a mi casa, no a un hotel’ se vino para acá y aquí sigue”, dijo Pedro a la revista Quien en 2019.

Sola asegura que con esta pareja encontró la estabilidad que buscaba, y que tienen una vida en común muy feliz: “Hemos hecho una vida en común muy buena, es un tipo extremadamente inteligente, guapo, divertido, educadísimo, me llevo perfecto con su familia y él con la mía, ahí vamos”.