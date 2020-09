Plácido Domingo lamenta no haberse defendido antes

El tenor dijo en entrevista que “me he equivocado al guardar silencio durante todo este tiempo”.

Plácido Domingo rompe el silencio y habla sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre él, lo niega y además pide disculpas si en algún momento ofendió a alguna mujer.

El tenor apareció en el programa ‘La Primera Pregunta’, en la televisión pública de España, y declaró: “Me he equivocado al guardar silencio durante todo este tiempo. Ese silencio me ha costado caro y me ha herido mucho. Condeno el abuso en cualquier situación, lugar y época. La protección a los derechos de la mujer es algo primordial. Pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado al respeto a ninguna mujer”.

Plácido asegura que nunca ha abusado de ninguna mujer, sin embargo se disculpa si alguna vez una de sus actitudes o palabras fue malinterpretada: “Si me hubiera dando cuenta de haberlas incomodado, de alguna manera me hubiera disculpado en ese instante. No va con mi manera de ser. Mucha gente se ha sentido decepcionada conmigo, y ojalá pudiera hacerles cambiar de opinión, otros me han juzgado sin conocerme, y los que me conocen saben que no soy esa persona que han descrito.”

El conocido tenor español lamenta lo sucedido, y lo único que desea que este capítulo negro no manche su trayectoria artística y quiere que se le recuerde como la persona que en realidad es, dedicado toda su vida a la zarzuela.