Revelan que miembro de la familia real se preocupaba por el color de piel de Archie

Meghan Markle y el príncipe Harry consideraron que un alto miembro de la familia hizo comentarios racistas hacia su hijo Archie.

La princesa Anne sería el miembro de la familia real que preguntó sobre el tono de piel de Archie.

Durante la explosiva entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex reveló que un miembro de alto rango de la Familia Real había planteado preguntas sobre el tono de piel del hijo por nacer de la pareja, Archie. La pareja no dijo de quien se trataba, pero ahora se revela quien habría sido responsable de esos comentarios llenos de racismo.

Lady Colin Campbell, una socialité británica de 71 años que ha escrito varios libros sobre la familia real del Reino Unido, ha alegado que la persona que preguntó sobre la raza de Archie no era otra que la princesa Anne.

Princesa Anne

La fuente real alegó en el último episodio de su podcast “Chatting With Lady C” que la única hija de la reina Elizabeth II y el príncipe Philip sería el centro de la explosiva revelación.

Campbell, sin embargo, atribuyó más tarde a los comentarios como resultado de un “malentendido” con respecto a las diferencias entre el público británico y el estadounidense. “No hubo preocupaciones sobre el color del hijo de Meghan”, afirmó la escritora.

“A la princesa Anne le preocupaba con razón que si el matrimonio continuaba y había niños habría grandes problemas, no por el color de Meghan, sino por la incapacidad y determinación de Meghan de seguir sin poder apreciar las diferencias culturales”, afirmó la socialité.

“Nadie es la parte culpable en términos de racismo, pero la princesa Anne fue la campeona en términos de ‘no te cases con esa chica, no es apta, no es para el país, no para el trabajo’. Bueno, resultó al final la verdad”.

Campbell continuó diciendo durante el podcast de casi 38 minutos que la princesa Anne estaba cada vez más preocupada por si Meghan tenía o no “respeto por la institución en la que se casaba y la familia con la que se casaba”.

Además, Campbell declaró que la princesa Anne había sido una de las primeras en oponerse a la unión de Harry y Meghan por motivos de “conducta y carácter”. Posteriormente declaró que tres fuentes le confirmaron que las preocupaciones de Anne eran “retorcidas”.

La escritora, que también es conocida simplemente como Lady C, indicó además que si bien ella “no es amiga” de la Princesa Anne, las dos se han encontrado “algunas veces”.

Aunque Harry y Meghan revelaron que un miembro de la Familia Real había preguntado sobre el cutis de la piel de su hijo por nacer, la pareja no dejó escapar quien pronunció los comentarios. Después de la entrevista, Harry le informó a Winfrey que la realeza en cuestión no era ni la reina Elizabeth II ni el príncipe Philip.

A raíz de la entrevista, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado y declaró que “toda la familia está entristecida al conocer el alcance de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan”. Además, señalaron que abordarían las cuestiones raciales planteadas en la entrevista “en privado”.