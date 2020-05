Robbie Williams dice que las drogas le han robado su memoria

El cantante confiesa que ya no puede recordar la letra de sus canciones más famosas.

Robbie Williams teme que su consumo de drogas le haya robado su memoria, y confiesa que ya no puede recordar la letra de sus canciones más famosas.

El cantante de 46 años admite que confía en el prompter del escenario durante los conciertos y atribuye su olvido a años de tomar drogas.

“Si estuvieras en un estadio lleno de gente y hubieras consumido drogas en tu vida, tu cerebro no funcionará correctamente”, dijo el cantante de ‘Angels’ a The Sun el domingo, “y lo último que quieres hacer cuando están mirando a 80,000 personas y decir… no recuerdo estas letras”, señaló.