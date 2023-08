Salma Hayek revela su mejor procedimiento estético

La actriz mexicana luce cada día más joven y saludable…

Salma Hayek participó recientemente en el podcast «Hablemos fuera de cámara» de Kelly Ripa y le contó a la presentadora el secreto de su belleza a los 56 años, haciendo una interesante revelación sobre cómo logra mantener su apariencia física joven y saludable, sin el uso de Botox u otro tratamiento.

La actriz mexicana sorprendió al decir que no utiliza procedimientos estéticos invasivos, sino una combinación de meditación y técnicas holísticas.

Ella dijo: «Debido al mucho dolor que padezco en mi cuerpo y problemas de salud, de alguna manera desarrollé esta extraña meditación que sigue evolucionando», explicó, dando más detalles sobre cómo usa técnicas holísticas para ayudar con una hernia de disco y problemas de columna, cuello, caderas y tobillos.

“Puedo hacer esto durante horas porque no sientes el tiempo, y es realmente divertido porque no es como si te sentaras allí y no pensaras en nada. Es realmente sentir la energía y moverse y bailar dentro de ti.», explicó.

Hablando más sobre sus técnicas de meditación, Hayek admitió que no sigue una aplicación y simplemente se sintoniza con lo que su cuerpo le dice.

“Escucho a mi cuerpo”, asegura. “Y son cosas raras. Lo que hago todos los días, la mayoría de las veces, empiezo parada… Hay movimiento, pero tienes que aprender a dejar que tu cuerpo se mueva solo”, comentó.

Salma Hayek agregó que todos debemos buscar el equilibrio, la salud y la belleza dentro de nosotros mismos, y la meditación es una de las formas más efectivas para lograrlo.