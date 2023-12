Sebastian Yatra se despide de Itziar Castro

La actriz de ‘Vis a Vis’ murió mientras ensayaba en una alberca…

Mucha conmoción ha generado la muerte inesperada de la actriz española Itziar Castro, que protagonizó las series «Vis a Vis» y «Paquita Salas».

Ella murió a los 46 años mientras se encontraba en una piscina ensayando un espectáculo de natación sincronizada, según reveló su representante.

De acuerdo con informaciones del diario «El País», la actriz se encontraba durante la madrugada en la piscina cubierta de las instalaciones de un hotel en Lloret de Mar, en Girona, donde participaba del ensayo de un espectáculo de nado sincronizado cuando comenzó a sentirse mal. Un equipo de emergencias fue llamado, pero al parecer fue un fallo cardíaco.

El cantante Sebastián Yatra fue uno de los primeros en lamentar la muerte de su amiga:

«Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo», lamentó.

«Qué rabia no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo, me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir. Te quiero, ojalá no sea un para siempre esta despedida».