Sergio Mayer revela porqué él y su hijo están distanciados

El actor convertido en político revela porque no tiene una buena relación con su hijo con Bárbara Mori.

Sergio Mayer Breton y su hijo Sergio Mayer Mori siguen distanciados, y el también diputado ha revelado los motivos en una reciente entrevista con el comunicador Yordi Rosado.

El actor dijo en el programa transmitido por YouTube: “La relación está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones”.

“Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen. Quería ayudarlo mucho en su carrera y me gusta que Sergio haya salido adelante sin mi apoyo. Nunca le gustó mi disciplina”.

Sergio Mayer Mori

“Estas nuevas generaciones son diferentes, a nosotros nos educaron que tienes que trabajar. Hoy los jóvenes viven en el momento”.

El actor dijo que su hijo le ha dado una lección de vida, ya que con solo US$150 en la bolsa se fue a europa, y él debió trabajar toda la vida para lograrlo.

“¡Qué ejemplo de vida me acaba de dar mi hijo! Yo estoy trabajando toda mi vida para ver cuándo puedo ir y ellos: ‘No tengo, pero quiero vivirlo’; ese es el ejemplo de los jóvenes de hoy. Nos gustaría que estuvieran más comprometidos porque esa es la educación que tenemos, pero no quiere decir que sea la mejor”.