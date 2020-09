A Chistopher Uckermann sí le gustaría una reunión de RBD

Además de estar “muy feliz” por la salida del catálogo musical de la banda, extraña mucho a sus ex compañeros.

Chistopher Uckermann habló del posible reencuentro de RBD, una idea que los fanáticos del grupo vieron muy cerca, luego del anuncio de que la música del grupo ya está disponible en Spotify.

“Ahorita esoy muy feliz de que salga el catálogo, y sí me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en el escenario”, comentó el actor y cantante a través de un video que subió a Instagram.

Uckermann agradece el haber podido tomar parte en ese exitoso proyecto: “El grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora. Ya me gustaba la música, pero el grupo fue lo que me abrió las puertas para entrar a este mundo musical y ese potencial que tenía y que he seguido trabajando”.

Chtistopher no canceló la posibilidad de una posible reunión musical de RBD, dejando todavía abierta esa posibilidad.