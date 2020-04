A Scott Disick le gusta su pasado amoroso con Kourtney Kardashian

A principios de esta semana, Scott le dio “me gusta” a una romántica fotografía al lado de la madre de sus hijos.

Scott Disick parece estar mirando con cariño al tiempo que pasó con su ex novia Kourtney Kardashian.

A principios de esta semana, el miércoles, a la estrella de reality le gustó una publicación de una cuenta de fans de Kourtney, que presentaba a Scott, de 36 años, y Kourtney, de 41, besándose apasionadamente en un estacionamiento, así como a él agarrándola por detrás.

El mismo día de la actividad en las redes sociales, Scott fue fotografiado con su novia actual, Sofía Richie, en Malibú, mientras la pareja disfrutaba de un día de diversión y diversión juntos en la playa.

Scott y Kourtney estuvieron juntos durante 12 años, y comparten tres hijos juntos, Mason, de diez años, Penélope de siete, y Reign, de cinco.

En un episodio de Keeping Up with the Kardashians en abril del año pasado, un sanador espiritual en Bali les dijo que eran almas gemelas.

“Normalmente no me gusta este tipo de cosas, pero realmente estoy tratando de conectarme y mejorar mis relaciones”, dijo Kourtney en el programa.

“No sé cuál es la definición de ‘alma gemela’, pero Scott y yo, vamos a estar en la vida del otro para siempre. Como si fuéramos almas gemelas en cierto sentido. No importa qué. Si estamos siempre juntos de nuevo o no “.

Mientras tanto, Scott ha estado saliendo con la hija de Lionel Richie, Sofía, durante los últimos tres años, quien en algún momento, según los informes, dejó de seguir a Kourtney en Instagram (aunque más tarde la siguió otra vez)

Cuando se le preguntó recientemente si seguía con Kourtney, Sofía dijo: “Hay que ser amable. No hay razón para no ser amable”.