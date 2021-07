Anel Noreña reacciona a pedido de Sarita Sosa y Sara Salazar de administrar bienes de José José

La mujer presumió los documentos legales que la acreditan como la única heredera de José José.

Anel Noreña ha reaccionado a la petición legal que hicieron Sara Sosa y su madre Sara Salazar ante un juez en Miami, solicitando administrar la herencia de José José.

Noreña presumió los documentos legales que la acreditan como la única heredera de José José.

“Estas mujeres están mintiendo, ese papel es un papel importante donde tú lo haces bajo juramento, y están negando a sus hermanos”, dijo Anel.

Tras sostener una reunión con sus abogados, Noreña llegó con los papeles certificados por las autoridades para validar sus declaraciones.

Ante la pregunta de por qué continuaba como heredera a pesar de su separación de José, Noreña explicó: “porque precisamente lo que vivimos él y yo fue algo muy bonito, muy verdad y fue verdad y esto viene a redundar el día de hoy, en el 2021, entonces hay un testamento que no está aquí, pero lo que les puedo mostrar es la sentencia interlocutora, respecto a la declaratoria de validez de testamento público, abierto, en los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de Sosa Ortiz José Rómulo”.

La mujer señaló que tanto ella fue designada en ese documento como heredera universal y como albaceas a sus dos hijos José Joel y Marysol; “este es un papel perfectamente legal, esto está en el juzgado, el juzgado me lo dio, y lo que ellas presentan pues suena a mentira porque están omitiendo a la familia de José, en su papel dicen que no creen que haya un testamento, esto no es un dogma de fe, esto es una realidad, aquí en nuestro país y en todo el mundo”.

Sobre lo que pide Sarita, Anel dijo: “Lo que alegan es que no hay familia de José más que ella y su mamá, y que la mamá de José y el hermano de José están muertos, y ya solo están ellas… presentaron una mentira porque la familia de José existe”.

Por último, la madre de los hijos mayores de José José se dijo dispuesta a ir a Miami para cerrar este caso legal contra la última pareja sentimental e hija menor del “Príncipe de la canción”.