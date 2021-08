Angelique Boyer no cederá a los deseos de Sebastián Rulli de casarse

La actriz ha dejado claro que el matrimonio no es necesario para ella, pues está bien así como está.

Sebastián Rulli ha manifestado en varias ocasiones su deseo de casarse y formar una familia con Angelique Boyer; sin embargo, la actriz ha dejado totalmente claro que eso no está en sus planes casarse, “ni hoy, ni nunca”.

En entrevista con el programa “Hoy”, Boyer fue cuestionada sobre el siguiente paso en su relación con el argentino, momento que aprovechó para poner un alto a la presión y reiterar su postura sobre el matrimonio.

“Hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado, como ‘El día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘Para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’ y no es cierto. Cada quien tiene su plan de vida“, afirmó.

“Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos“.

La actriz también ha rechazado tener planes para tener hijos, pues por ahora está centrada “en ella y en su carrera”.

Boyer sin embargo, ha alabado a las mujeres que son madres y son trabajadoras: “Yo admiro muchísimo a las mamás. Admiro la responsabilidad de las mujeres actrices y mujeres a lo que se dediquen, que además tienen que llegar a sus casas, atender a sus hijos. Mis respetos“, añadió.