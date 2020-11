Bárbara Mori habla de su primera experiencia como escritora

La actriz dice que la experiencia le ‘encantó’, y está lista para hacer planes para su ‘ópera prima’ muy pronto.

Bárbara Mori ha escrito su primer guión, y dice que la experiencia le ‘encantó’, y está lista para hacer planes para su ‘ópera prima’ muy pronto.

La actriz y ahora recién estrenada guionista durante esta larga pandemia, comentó: “Es que todo lo que vivimos nos lleva a muchos lugares, nos hace vivir diversas situaciones y a mí sí me puso en esta posición de escribir, de expresarme. Hice una especie de regresión a muchas de las experiencias de mi niñez, que aclaro en el guión, no son mías, pero sí me sirvieron para guiarme en lo que escribía”.

La situación que enfrenta la humanidad actualmente la impulsó a escribir: “Es que todos vivimos una situación muy difícil, de alguna manera nos golpeó, nos hizo pensar en muchas situaciones que dábamos por sentadas. Siempre había tenido la inquietud de pensar en el cine como un vehículo de expresión, todo distinto a lo que había hecho. No será una película biográfica, pero sí me sirvió para recordar muchísimas cosas que viví en mi niñez y que pensé que las había olvidado, pero no, solo estaban guardadas”.

Bárbara asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia, en donde se presentó su última película ‘Todo lo invisible’ dirigida por Mariana Chenillo y como su co-protagonista Ari Brickman.