Belinda traicionó a Lupillo Rivera durante su relación

Lupillo Rivera reveló en el podcast “Buena vibra” la razón detrás de su abrupta ruptura con Belinda tras ocho meses de romance: descubrió a la cantante tomada de la mano de otro hombre en un aeropuerto, camino a Miami.

Este episodio de infidelidad marcó el fin de su relación, que el cantautor mexicoestadounidense describió como ‘un noviazgo muy bonito’, pese al doloroso desenlace.

Aunque Belinda, de 36 años, y Lupillo, de 53, parecían una pareja improbable para algunos fans por su diferencia de edad y personalidades, el cantante se enamoró profundamente, al punto de tatuarse su rostro en el brazo, tatuaje que luego eliminó.

Lupillo no ha revelado la identidad del hombre involucrado y Belinda nunca ha hablado públicamente del tema.

Próximamente, el cantante publicará “Tragos Amargos”, un libro donde detallará su vida amorosa, incluyendo su relación con Belinda, el tatuaje y los motivos de su ruptura, generando gran expectativa entre sus seguidores.