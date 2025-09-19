¡Gaby Spanic conquista reality brasileño A Fazenda 17!

La icónica actriz venezolana Gabriela Spanic, eterna intérprete de las gemelas Paola y Paulina en la legendaria telenovela La Usurpadora (1998), ha irrumpido en el universo de los realities brasileños al unirse al elenco de A Fazenda 17, el exitoso programa de la Record TV que arrasó con su estreno el pasado 15 de septiembre.

A sus 51 años, Spanic se convierte en la quinta celebridad extranjera en pisar la granja de Itapecerica da Serra, prometiendo un torbellino de intrigas, confesiones y, por supuesto, su característico temperamento explosivo.

El anuncio oficial de su participación generó un revuelo inmediato: según datos de Google Trends, Spanic fue la peoa (concursante) más buscada en Brasil durante la jornada de debut, con un incremento del 450% en consultas sobre ella y un 230% en menciones a La Usurpadora.

La actriz entró en el rancho más famoso de Brasil al son del tema principal de su novela emblemática, un guiño nostálgico que desató euforia entre los fans brasileños.

Spanic, quien ya tiene experiencia en realities –participó en el mexicano Secretos de Villanas–, no llega de manos vacías. Días antes del confinamiento, confirmó rumores al revelar que recibió el convite de la producción y hasta retomó su look rubio platino de Paola Bracho, declarando con un audio viral: «Se de una cosa estoy segura: de mi belleza». Sin embargo, su entrada no ha estado exenta de controversias. Justo antes del estreno, se filtró que promocionó Zeroum, una casa de apuestas creada por la polémica Deolane Bezerra –rival de ediciones pasadas–, lo que chocó a la web por competir directamente con Betano, patrocinador oficial del show. «¿Debe estar en apuros?», ironizaron algunos internautas, avivando especulaciones sobre sus finanzas.

Conocida por sus declaraciones incendiarias, Spanic ha sido blanco de chismes en el pasado: en Secretos de Villanas, arremetió contra Thalía, acusándola de deber su éxito a su matrimonio con Tommy Mottola («No era la mejor cantante ni actriz, pero de repente subió al nivel de Cher»), y filtraciones la tildaron de «envidiosa» hacia Lucero. ¿Veremos un «dramalhão» digno de telenovela en la granja? Los 24 peoas, incluyendo nombres como Nizam y Dudu Camargo, ya compiten por el premio de 2 millones de reales, pero con Gaby en escena, las alianzas y traiciones prometen ser épicas.

La venezolana, radicada en México desde los 90 y con una carrera que incluye éxitos como La Intrusa y Por tu Amor, se unió al reality tras una visita a Brasil para shows y procedimientos estéticos. «Estoy lista para conquistar», dijo en un video previo, donde también aludió a su amor por el público brasileño. A Fazenda 17 se emite de lunes a sábado a las 22:30 y domingos tras el Domingo Espetacular. ¿Sobrevivirá Spanic a las votaciones o usurpará el trono? Solo el público decide. ¡Que comience el caos!