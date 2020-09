Brad Pitt se molesta con afirmaciones de que Angelina Jolie quiere mudarse al Reino Unido

El actor actualmente tiene la custodia compartida, y esos rumores parecieran adelantar que perderá los derechos sobre sus hijos.

Brad Pitt se molestó por las afirmaciones de que Angelina Jolie quiere dejar Los Ángeles.

Se ha especulado mucho sobre que la actriz de Hollywood tiene como objetivo trasladarse con sus seis hijos al Reino Unido.

Por el momento, los ex viven a cinco minutos uno del otro en Los Ángeles.

Hablar de Angelina con la intención de mudarse ha lastimado a Brad antes de su batalla por la custodia que se desarrollará en la sala del tribunal en octubre, informa el diario The Sun.

Brad y Angelina tienen tres hijos biológicos y tres hijos adoptados: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, y los gemelos Knox y Vivienne, 12 años.

Angelina Jolie, Brad Pitt, Hijos

Una fuente le dijo a la publicación británica : “Brad tiene la custodia compartida de sus seis hijos y estaba molesto después de ver los informes de que Angelina estaba planeando mudarse al Reino Unido.

“A sus ojos, era como una sugerencia de que de alguna manera había perdido la custodia cuando eso no podía estar más lejos de la verdad. Si Angelina quisiera salir del país con los niños para una mudanza permanente, tendría que ir a la corte y obtener permiso”.

“Brad sabe que gran parte de esto son especulaciones, pero Angelina ha hablado antes de querer irse de Estados Unidos y ver cosas como esta genera más preguntas”.

El actor estrella de Once Upon A Time … In Hollywood, ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo Nicole Poturalski tras realizar juntos un viaje a Francia.

Brad Pitt, Nicole Poturalvski

Mientras tanto, Jolie no ha tenido un romance desde su separación en 2016.