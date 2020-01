Don Pedro Rivera estuvo cerca de sufrir un derrame cerebral

El padre de Jenni y Lupillo Rivera fue hospitalizado con una crisis de hipertensión arterial.

Don Pedro Rivera tuvo una crisis de hipertensión arterial, por lo que tuvo que ser llevado al hospital y estuvo a punto de sufrir un derrame cerebral.

“Yo no quería ir al hospital, pero mi hija Chiquis insistió mucho. Sí me sentía mal y era porque estaba descontrolado de la presión, la tenía muy alta arriba de 180. En el hospital me la controlaron, pero yo no quiero seguir tomando tanto medicamento, no me gusta”, declaró el patriarca de la familia Rivera.

Don Pedro presentó un fuerte dolor en el brazo y en el pecho, por lo que se pensó que podría ser un infarto, pero al llegar al hospital descartaron eso, pero sí pudo haber sufrido un derrame cerebral por la presión tan alta.

El cantante confesó que no le gusta tomar medicinas, que prefiere recurrir a remedios naturales caseros, y dio la receta de un té que toma todos los días para controlar su presión arterial: “Yo me tomo un té que me lo recomendó mi comadre, es una pócima de alpiste, alfalfa y un poco de ajo chino, me lo tomo en las mañanas y listo. La verdad es que ya estoy mejor y ya estoy trabajando como siempre”.