El día que Victoria Ruffo apoyó a Eugenio Derbez tras discutir con su hijo José Eduardo

Ruffo le exigió a su hijo que ofreciera una disculpa a su padre después de decirle palabras hirientes.

José Eduardo Derbez reveló lo que su madre Victoria Ruffo le dijo, tras la discusión que tuvo con su padre en el reality ‘De viaje con los Derbez’.

En entrevista con Mara Castañeda, el joven actor relató que a él le sorprendió lo que su mamá le respondió en ese momento, ya que es sabido que la actriz tiene nula relación con su ex Eugenio Derbez, y pensó que lo iba a apoyar a él.

El conflicto se inició cuando en un capítulo del reality, Eugenio planea una actividad familiar y le pide a José Eduardo que invite a Mauricio Ochmann, entonces esposo de su hermana Aislinn, pero su cuñado no aceptó la invitación.

José Eduardo le dijo: ‘Ni estabas invitado’, algo que no gustó a Mauricio. Aislinn informó a su padre de lo sucedido y Eugenio reprendió a José Eduardo, iniciándose así una fuerte discusión entre padre e hijo. Vadhir pidió a su hermano que se detuviera, pues comenzó a decir muchas palabras hirientes a su papá.

José Eduardo se salió del restaurante donde se encontraban y llamó a su mamá para contarle lo sucedido, para su sorpresa, ella no lo apoyó y le exigió que se disculpara: “¡Pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas. No tenías que haberle hablado así”.

José Eduardo hizo caso a Victoria, regresó y pidió disculpas a Eugenio Derbez.