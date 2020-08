El príncipe Harry y Meghan Markle lanzan proyecto ultrasecreto en Hollywood

La pareja en junio se reunió con varias redes de televisión para ofrecerles el proyecto. Se desconoce quien se interesó en el mismo.

Desde que el príncipe Harry y Meghan Markle se mudaron a California a principios de este año, han corrido rumores de que tenían un plan para afianzarse en Hollywood. Ahora parecen estar tomando medidas para hacerlo. Según las fuentes, la pareja ha estado comprando discretamente una idea para un proyecto en la ciudad, según se enteró Variety.

Si bien se desconoce el concepto detrás del proyecto, la pareja se reunió en junio con las redes. También se desconoce si se trata de un lanzamiento es para una serie de televisión con guión o sin guión, o algo más. Pero sea lo que sea, a la pareja le gustaría actuar como coproductores del proyecto, según una fuente de iptv news.

Los conocedores indican que la oferta se ha ofrecido a numerosas empresas de medios. Una de ellas es NBCUniversal, donde se estableció una reunión con los principales ejecutivos de la compañía, incluida Bonnie Hammer, la presidenta de NBCUniversal Content Studios, quien conoció a Markle de sus años como actriz en “Suits”.

NBCUniversal declinó hacer comentarios cuando fue cuestionado al respecto por Variety.

Una fuente cercana a Markle le dice a Variety que la ex miembro de la realeza no tiene absolutamente ningún plan de actuar y, por lo tanto, no actuará en el proyecto que se presentó.

Los representantes de la pareja se negaron a comentar sobre esta historia.

El primer trabajo de Markle en Hollywood, tras su separación como miembro de la realeza, fue la de narrar una serie documental para Disney Plus, “Elephants”, que se estrenó en abril.

La película beneficia a Elefantes sin fronteras, una organización que protege a los elefantes que viven en Botswana. Eso se dio después de que se viera a Markle charlando con el presidente de Disney, Bob Iger, en el estreno en Londres de “El Rey León” el verano pasado.

Pero no se sabe si su último proyecto fue presentado a Disney. Un representante del estudio se negó a comentar si los ejecutivos de Disney se reunieron con ellos.

Antes de renunciar a sus títulos reales, el príncipe Harry anunció en 2019 que se asociaría con Oprah Winfrey en una serie documental de Apple TV + sobre salud mental. Y la semana pasada, hizo una aparición sorpresa en el tráiler de Netflix del documental “Rising Phoenix”, que se lanza a finales de este mes y contará la historia de los Juegos Paralímpicos. No está claro si la pareja se ha reunido con Apple o Netflix todavía en su ronda actual de reuniones.

En junio, la pareja firmó con la agencia de oratoria de alto perfil con sede en Nueva York, Harry Walker Agency, que representa a los Obama y los Clinton. Se dice que cualquier charla en la que puedan participar se centran en problemas sociales, preocupaciones ambientales y salud mental.

Aunque su mudanza a Estados Unidos ha sido reciente, el dúo parece no tener escasez de amigos en Hollywood. Desde que el duque y la duquesa de Sussex se mudaron a California a principios de 2020, vivieron brevemente en la mansión de Tyler Perry en Beverly Hills. Ahora se han establecido en Montecito, que es un sitio mucho más privado y a prueba de paparazzi, pero aún lo suficientemente cerca de los estudios para sus últimas aspiraciones creativas.