Emily Ratajkowski lamenta que sus citas se hagan tan públicas

La actriz y modelo habló sobre las fotos virales junto a Harry Styles…

Emily Ratajkowski se abrió por primera vez sobre las fotos virales de ella besando a Harry Styles durante su viaje a Tokio, Japón, le mes pasado.

Aparentemente la modelo de 31 años acompañó al cantante a su gira «Love On Tour», cuando se besaron en las calles de la capital nipona.

En una nueva entrevista, Emily habló sobre la reacción del público a las fotos y admitió que «se siente mal» por la exnovia de Harry, Olivia Wilde.

“Es muy extraño tener ciertas experiencias y luego que todo el mundo las conozca y las comente. Solo soy una persona que ha pasado de una relación de tres años a una relación de cuatro años”, dijo Emily a la revista Vogue en español sobre las citas nuevamente después de separarse de su esposo Sebastian Bear-McClard.

“Así que esta es la primera vez en mucho tiempo que he estado en una etapa de citas», se defiende.

Ella continuó: “El interés que hay en esa área en particular es muy extraño. No es que me sorprenda, pero es una pequeña parte de mi vida. La mayor parte de mi vida está enfocada en mi hijo y mi trabajo”, señala.