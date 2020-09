Ex niñera de las Kardashian-Jenner pide proteger más a sus hijos pequeños

La mujer cree que terminar el reality show es una oportunidad para que los niños menores queden fuera del foco de atención.

Una ex niñera de la familia Kardashian-Jenner ha instado a Kourtney, Kim, Khloe, Rob y Kylie a mantener a sus hijos fuera del foco de atención, después de que anunciaron que pondrán fin a 14 años del reality show Keeping Up With The Kardashians.

Pam Behan vivió con el famoso clan desde 1991 hasta 1996 después de cuidar a los hijos de Caitlyn, Brandon y Brody, con Linda Thomspon, pero fuentes cercanas a la familia afirman que fue despedida por demostrar un comportamiento inapropiado.

La cuidadora nacida en Minnesota admitió que no estaba ‘sorprendida’ al descubrir que la estrella del deporte Caitlyn, de 70 años, escuchó que estaban acabando la serie ‘en las noticias’ así como afirmó que su ex esposa Kris, de 64 años, era ‘increíblemente controladora en la dirección del espectáculo’.

La mujer dijo: “Me gustaría darles un consejo para que lo hagan ahora mismo, mientras son jóvenes. Sé que no querría que mi hijo sea el centro de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cada movimiento”, dijo Pam en una nueva entrevista con The Mirror.

La enfermera, que está lista para escribir un libro revelador llamado Malibu Nanny, también alegó que la matriarca Kris “fue la fuerza impulsora” detrás de su estrellato, ya que ella “prospera siendo el centro de atención”.

Ella agregó: “Sus hijos son pequeños una vez, solo una vez, hazlo por ellos. Y luego siempre hay locos que podrían secuestrarlos. Hay que tener mucho cuidado y protegerlos a toda costa, eso es parte de ello. Eligieron entrar en esta vida, pero sus hijos nacieron en ella. Supongo, y espero, que esa es una de las razones por las que se retiran.

La fundadora de Poosh, Kourtney, de 41 años, comparte Mason, 10, Penelope, ocho, y Reign, cinco, con el ex Scott Disick, mientras que la empresaria Kim, 39, tiene North, siete, Saint, cuatro, Chicago, dos y Psalm, 16 meses. con el músico Kanye West.

Kylie Jenner es madre de Stormi, con el cantante Travis Scott, mientras que Kourtney Kardashian es madre de True, con el basquetbolista Tristan Thompson.

Rob Kardashian es padre de Dream, con la modelo Blac Chyna.