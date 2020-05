Fallece el actor de ‘Scrubs’ Sam Lloyd

El también cantante falleció a los 56 años tras una lucha contra el cáncer.

Sam Lloyd, reconocido actor sel deriado ‘Scrubs’ por su papel de Ted Buckland, falleció a los 56 años.

“Descansa en paz uno de los actores más divertidos con los que he tenido la alegría de trabajar. Sam Lloyd me hizo reír a carcajadas cada vez que hacíamos una escena juntos. No podría haber sido un hombre más amable. Siempre apreciaré el tiempo que pasé contigo, Sammy”, escribió el actor Zach Braff, protagonista del seriado, en su cuenta de Instagram.

El actor nació en 1963 en Weston, Vermont, y es sobrino del también actor Christopher Lloyd; además de sus múltiples participaciones en la pantalla, también es recordado por ser miembro de un grupo de cappella The Blanks, con quienes lanzó dos álbumes.