Fallece el veterano actor británico Geoffrey Palmer

El actor murió a la edad de 93 años el jueves, pacíficamente en su casa.

El veterano actor británico Geoffrey Palmer murió a la edad de 93 años.

En un comunicado difundido el viernes, el agente del actor dijo: “Lamentamos anunciar con tristeza que el actor Geoffrey Palmer falleció pacíficamente en su casa ayer a los 93 años”.

Palmer se destacó por sus apariciones en The Fall and Rise Of Reginald Perrin, As Time Goes By y Butterflies.

Sus otros créditos incluyen Fawlty Towers, Dr Who y la película de James Bond Tomorrow Never Dies.

Palmer fue nombrado OBE en 2004 por sus servicios al teatro.