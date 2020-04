Fernando del Solar informa que sus hijos tienen sarampión

El conductor argentino revela que sus hijos con Ingrid Coronado Luciano y Paolo están en su casa recuperándose de la enfermedad.

Fernando del Solar reveló que sus dos hijos Luciano y Paolo se encuentran en su casa, recuperándose del sarampión, ya que en México brotó una epidemia de esta infección viral, que está atacando a personas que no fueron vacunadas por opción de sus padres o de ellas mismas.

El conductor dijo al programa ‘De Primera Mano’: “Estoy con mis hijos, que desgraciadamente desde el jueves pasado les dio sarampión. Empezaron con ronchitas por todo el cuerpo, obviamente rápidamente le pregunté a mi madre: ‘Mamá ¿me pusiste la vacuna del sarampión?’, y me dijo: ‘Sí, quédate tranquilo’, por suerte a mí no me pegó, los chicos ya van de salida”.

La salud de Fernando es muy vulnerable por los problemas que ha enfrentado, como cáncer de pulmón y hace unos meses neumonía, por lo que tiene que cuidarse mucho. Con esta epidemia de coronavirus, el conductor argentino se ha mantenido en su casa, y trabaja para fortalecer su sistema inmunológico con una buena rutina de alimentación, descanso y sobre todo mantener el buen ánimo, que eso ayuda mucho.

La compañía de sus hijos ayuda mucho a del Solar a estar bien, optimista y con mucho ánimo para pronto pasada esta emergencia, comenzar a trabajar. Luciano y Paolo están una semana con él y otra con su madre Ingrid Coronado.