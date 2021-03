Frida Sofía Guzmán habla con Alejandra Guzmán en programa en vivo

Durante el programa Despierta America del viernes, Frida Sofía fue “emboscada” para hablar con su mamá, Alejandra Guzmán.

Durante el programa Despierta América, de la cadena Univisión, Frida Sofía Guzmán mantuvo una conversación con su mamá, Alejandra Guzmán, con quien no hablaba desde hace tres años.

En la emisión, las cantantes se dedicaron una serie de mensajes que conmovieron al público.

Frida Sofía asistió como invitada para promocionar su nueva canción, fue en ese momento cuando los conductores le preguntaron cómo se había enterado de que Alejandra Guzmán tenía covid-19, gracias a esto la joven decidió hablar de nuevo con su madre, y para aprovechar este momento, el programa enlazó vía telefónica a Alejandra.

Frida mencionó que al ver que su mamá tenía Covid, se preocupó por ella. “Empiezo a ver en YouTube que ‘ya no la va a librar’, que ‘se despide de Frida’, ya saben cómo son de amarillistas algunas personitas y me asusté, no sabía que tenía Covid, me enteré gracias a ustedes. Me dejó un mensaje muy bonito, le marqué. Le dije, ‘hola, ma’, y me dijo, ‘hola, Frida, ¿cómo estás?’, y le dije, ‘estoy muy bien, ¿cómo estás tú?’, y me dijo ‘pues aquí estoy batallándole, pero estoy bien”, gracias a Dios, porque al final hablaremos todo lo que pasó”, señaló.

Además, agregó: “Ese peso de tener esta distancia tan fuerte, con mi propia madre, es como si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuándo nos toca. Ese paso no es nada más hablar, yo creo que sí necesitamos una terapia, fuerte, intensa, las dos, con un profesional. Empezar ahí”.

Por su parte, Alejandra Guzmán mencionó que “La escucho bien y me da mucho gusto porque pues siempre, como madre, uno desea eso y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar y se puede arreglar y estoy de la mejor manera con el corazón abierto, tratando de darle su tiempo y su espacio también para que ella sea feliz y sea ella, eso es lo más importante”.