Hijo de Mariana Levy agradece a Ana Bárbara por cuidarlo cuando su madre murió

José Emilio Fernández Levy, envió un emotivo mensaje este 10 de mayo a Ana Bárbara, a quien el joven considera una madre, ya que ella lo cuidó desde muy pequeño, cuando murió Mariana Levy.

José Emilio escribió: “…gracias por ser mi mamá, gracias por llenar este vacío y por seguir tapándolo…Ma, no sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que siempre te voy a considerar como mi mamá…desde los 8 meses me recibiste en tus manos….estoy orgullso de decir que mi mamá es Altagracia Ugalde Mota, la mejor consejera, la mejor amiga, compañera y sobre todo la mejor mamá, gracias por haber llegado a mi vida y no haberte ido, por haberte quedado y verme grecer. Te amo infinitamente”.

La actriz Mariana Levy murió trágicamente tras un intento de asalto en la Ciudad de México. Poco tiempo después, su viudo José María Fernández se casó con Ana Bárbara, quien se dedicó a cuidar a la gran familia que formó con su hijo, los hijos de su esposo y el hijo que procrearon juntos.

El mensaje de José Emilio muestra el gran amor que siente por Ana Bárbara, quien sin duda se lo ganó, pero por otro lado también se le criticó que no le dedicara ninguna frase de agradecimiento a su madre Mariana Levy.