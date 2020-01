Hugh Grant apoya al príncipe Harry por separarse de sus deberes reales

“Como hombre es su deber proteger a su familia, así que estoy con él”.

Hugh Grant está “del lado de Harry” mientras el príncipe británico y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, se preparan para retirarse de sus deberes como miembros de la realeza.

La pareja anunció la semana pasada su intención de retirarse de sus deberes como miembros superiores de la familia real, lo que llevó a la reina Elizabeth II a reunirse para discutir el papel futuro de su familia en la monarquía el martes.

Mientras que Harry y Meghan han sido criticados por publicar las noticias en su página de Instagram sin advertir a la Reina u otros miembros inmediatos de la monarquía, el actor Hugh Grant dejó en claro que apoya a la pareja durante una entrevista en el programa de Radio Andy de SiriusXM.

“Estoy bastante del lado de Harry”, admitió la estrella de The Gentlemen. “La prensa sensacionalista asesinó efectivamente a su madre (la princesa Diana), ahora están destrozando a su esposa. Creo que como hombre, es su trabajo proteger a su familia, así que estoy con él “.

La pareja anunció el año pasado sus planes de demandar a la prensa británica, con Meghan emprendiendo acciones legales contra el ‘Mail on Sunday’ después de alegar que el periódico publicó ilegalmente una carta privada a su padre, y Harry presentando documentos contra los propietarios de The Sun, el difunto News of the World, y el Daily Mirror, sobre presuntos hackeos telefónicos.