Imelda Tuñón reacciona a la filtración del video en donde hace amenazas a Julián Figueroa

El video expone la turbulenta relación entre la pareja antes de la muerte del cantante…

El conflicto entre Imelda Tuñón y la familia de Maribel Guardia ha alcanzado un punto de no retorno tras la filtración de un video inédito grabado por el fallecido Julián Figueroa. El material, difundido este 2 de febrero de 2026 por el periodista Javier Ceriani, muestra una faceta alarmante de la dinámica de pareja que sostuvieron hasta la muerte del cantante en 2023.

Autolesiones y amenazas

En el clip, presuntamente grabado por Julián como «seguro de defensa», se observa a Imelda golpeándose la cabeza contra el suelo. En el audio, ella le exige que se vaya o lo acusará de maltrato, a lo que él responde que tiene pruebas de sus agresiones, mencionando incluso un incidente con acetona en los ojos.

El video valida las declaraciones previas de Marco Chacón (esposo de Maribel), quien aseguró que la pareja estaba separada de facto y al borde del divorcio mucho antes del deceso de Julián.

Reacción de Imelda

Lejos de entrar en detalles legales, Tuñón reapareció en redes sociales compartiendo momentos con su hijo y publicando frases crípticas como: «No siempre tienes que defender tu verdad». Aseguró que no siente «pena» y que disfrutó de un fin de semana de descanso.

El trasfondo de una ruptura total

Este video surge en medio de una feroz batalla por la custodia de José Julián, el nieto de Maribel Guardia. Mientras Imelda sostiene que es víctima de una «campaña de desprestigio» orquestada por Marco Chacón, la filtración de estas imágenes refuerza la narrativa de la familia Figueroa-Guardia sobre la inestabilidad que imperaba en el hogar antes de la tragedia.