Justin Bieber admite que el ego y el poder tomaron el control de su vida

Justin Bieber hace un ejercicio de reflexión, y se sincera con sus seguidores. Habló de sus inicios y de cómo la fama llegó a afectar su vida, así como también reconoce que la compañía y apoyo de su esposa lo convirtieron en una mejor persona.

El canadiense escribió: “Permití que el ego y el poder tomaran el control de mi vida, y todas mis relaciones sufrieron por ello. Mi escala de valores empezó a cambiar a medida que entraba en la adolescencia, y mis inseguridades dictaban lo que hacía y el valor que otorgaba a las cosas. Pero ahora lo que deseo son relaciones saludables, verme motivado por el amor y la verdad. Quiero ser consciente de mis errores para poder apreder de ellos”.

El famoso intérprete se siente afortunado por haber encontrado la paz espiritual que tanto deseaba a través de Jesús : “Quiero poder dejar atrás mis deseos más egoístas para poder ser un buen marido, un buen padre en el futuro y me siento agradecido de contar con Jesús a la hora de guiar mi camino. Nunca tuve demasiadas cosas materiales en mi infancia y por entonces no estaba interesado en la fama ni el dinero. Ahora quiero cumplir con la misión que Dios me ha encomendado, y no quiero hacerlo solo”.

Con esto se demuestra que Justin Bieber está viviendo su mejor momento, liberado de las adicciones y la alocada vida del pasado, con una vida sentimental estable junto a su esposa y una vida espiritual intensa que guía todos sus pasos.