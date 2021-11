Kanye West comparte su oración de Acción de Gracias y llama a Kim de ‘esposa’

El rapero insiste que va a recuperar el amor de la madre de sus hijos y reconoce que cometió errores…

Aunque parece un poco tarde para ello, Kanye West, ahora también conocido legalmente como Ye, está desesperado por recuperar a su familia y principalmente su esposa Kim Kardashian.

El jueves 25 de noviembre, el músico reflexionó sobre su problemático matrimonio en una extensa publicación de Instagram en la que compartió su oración de Acción de Gracias con sus seguidores.

“Hola, mi nombre es Ye y esta es mi oración de Acción de Gracias súper súper súper súper larga”, comenzó a decir el rapero de 44 años en el video que también presentaba el canto del coro de su Servicio Dominical.

“En este Día de Acción de Gracias, estoy muy agradecido por mi familia, mi familia de sangre, mis admiradores y nuestros enemigos (…) Todo lo que pienso todos los días es cómo puedo volver a unir a mi familia y cómo puedo curar el dolor que he causado. Asumo la responsabilidad por mis acciones”, dijo.

Luego Kanye se refirió a su carrera presidencial y dijo: “Dios mío, a mi esposa no le gustaba que yo usara el sombrero rojo [Make America Great Again]. Siendo una buena esposa, ella solo quería protegerme a mí y a nuestra familia, al no alinearse con la postura política de Hollywood, y eso fue difícil para nuestro matrimonio”, confiesa.

“Luego me postulé para presidente sin la preparación adecuada y sin aliados en ninguno de los lados. Avergoncé a mi esposa por la forma en que presenté información sobre nuestra familia durante la primera – y gracias a Dios única – conferencia de prensa”, señala en su discurso emotivo.

“Entré en un episodio maníaco en 2016 y me colocaron bajo medicación pesada. Desde entonces tomé y dejé la medicación, lo que me dejó susceptible a otros episodios que mi esposa, mi familia y mis fans han tenido que soportar”.

En todo el tiempo, en la oración Kanye llama a Kim Kardashian su ‘esposa’, pese a que la empresaria ya no oculta que está saliendo con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson.