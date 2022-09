Kanye West sobre pleito con Kim Kardashian: ‘También tengo voz’

El rapero no abre mano de que sus hijos estudien en su escuela gospel…

El jueves (22) Kanye West dio una entrevista al programa «ABC News» y habló sobre los problemas de crianza compartida que ha experimentado con su ex esposa Kim Kardashian en las últimas semanas. El principal problema fue que Kanye quería que los niños se matricularan en la escuela cristiana privada que fundó, «Donda Academy», y ella se negó.

En la conversación, el cantante y diseñador dio su punto de vista y aclaró la situación, al tiempo que le pidió perdón a Kim por llevar el asunto a las redes sociales:

«Tengo voz y no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Como padre y como cristiano. Y tengo derecho a tener voz sobre lo que visten mis hijos, lo que ven, lo que comen», le dijo a la presentadora Linsey Davis. «Tengo una plataforma donde puedo decir lo que muchos padres no pueden decir en voz alta».

Tras señalar que existe lo que llama una «discriminación paralela» entre el trato que le dan como empresario y como padre, dijo: «Quiero que mis hijos vayan a Donda y tengo que pelear por una palabra… como, ‘Oye, todos los niños van a Sierra Canyon’. No. Soy su padre. Tiene que ser crianza compartida”, señaló. «No depende solo de la mujer. Los hombres tienen que elegir. Las voces de los hombres importan», afirma.

El fundador de Yeezy agregó más tarde que «absolutamente» quiere que sus hijos asistan a la Academia Donda, que describió como una «escuela gospel».

«Los niños deberían ir a mi escuela y eso debería ser apoyado”, agregó, confirmando que Kim no apoya su decisión.

“Esta es la madre de mis hijos y me disculpo por cualquier estrés que le causé, incluso en mi frustración, porque Dios me llama a ser más fuerte. Necesito que esta persona esté menos estresada, cuerda y lo más tranquila posible para poder crear a estos niños al final del día… Este no es otro titular de los medios. Muchas veces la gente va tras este clickbait…”, justifica.

«Cuando estamos en la posición en la que estamos, tenemos que decir: ‘¿Queremos que nuestros hijos hagan esto? Y no solo nuestros hijos, los hijos de todos, porque estamos siendo utilizados como una influencia para los hijos de todos».