Khloe Kardashian no reacciona a conmovedor mensaje de cumpleaños de Tristan Thompson

Tras su más reciente separación por infidelidad, Khloe no respondió el tierno mensaje que le escribió el basquetbolista.

Tristan Thompson hizo un intento fallido de acercarse a Khloe Kardashian con una publicación efusiva, deseandolo lo mejor en su su cumpleaños número 37 este domingo (27 de junio) en medio de una reciente separación tras acusaciones de infielidad.

El jugador de baloncesto profesional compartió un mensaje conmovedor junto con algunas fotos fascinantes para derretir el corazón de Khloe en su gran día, calificando a la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ como una ‘compañera increíble’ y su ‘mejor amiga’.

Es posible que el jugador de los Boston Celtics de 30 años ya no esté románticamente con Khloe Kardashian, pero todavía siente mucho amor por ella, lo que se puede ver en un mensaje público de cumpleaños que le envió a Khloe.

En su conmovedor mensaje de Instagram, que fue acompañado de fotos íntimas, Tristan escribió: “Feliz cumpleaños @khloekardashian Gracias por ser no solo una increíble pareja, mamá y mejor amiga, sino también ser el ser humano más amable, cariñoso y cariñoso que he tenido. Alguna vez has conocido.”

Continuó describiendo sus sentimientos sobre Khloe con sus propias palabras, escribiendo: “Tu amor y espíritu son contagiosos para todos los que te han conocido. Gracias por estar siempre ahí para mí y poner a nuestra familia primero. Te amo mucho. Que tengas un maravilloso día.”

El dulce gesto de Tristan Thompson no ha atraído ninguna respuesta de Khloe Kardashian en medio de rumores de su romance con Sydney Chase, quien afirmó haber tenido relaciones íntimas con él.