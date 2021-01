Kim Kardashian aconseja a Paris Hilton a someterse a tratamiento de fertilización

La heredera del imperio hotelero se sometería pronto a una fertilización in vitro para convertirse en madre.

Paris Hilton animada por su amiga Kim Kardashian, ha decidido someterse a un tratamiento de fertilización in vitro, con lo que desea cumplir su sueño de ser madre de una pareja de mellizos junto a su actual novio Carter Reum.

En el podcast The Trend Reporter, la empresaria y heredera del imperio hotelero Hilton, comentó: “Llevamos ya unos días en pleno tratamiento de fecundación in vitro, es la única manera de tener mellizos. Me gustaría tener un niño y una niña”.

Paris agradeció a Kim su orientación en estos temas, incluso dijo que le recomendó al médico que la atendió a ella. Hilton reconoció que no es una tarea fácil, pero cuenta con el apoyo de su pareja: “Es una labor bastante dura, pero sabía que merecía la pena. Lo he hecho dos veces y Carter ha estado conmigo en todo momento. Es algo que estamos haciendo juntos, la verdad es que soy afortunada de tener a alguien que me apoya tanto, y que me hace sentir como una princesa en todo momento…Así que las cosas no van tan mal”.